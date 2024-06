Palomonte Truck 2024: un weekend di Motori, sicurezza stradale e divertimento

Il 29 e 30 giugno torna a Palomonte l’evento dedicato ai motori, al mondo degli autotrasporti e alla sicurezza stradale, con la seconda edizione di “Palomonte Truck 2024”. L’evento si terrà in località Valle di Palomonte ed è organizzato dagli imprenditori Silvano Carbone e Gerardo Cupo, con il patrocinio del Comune di Palomonte e della Pro Loco di Palomonte. L’evento mira a sensibilizzare il pubblico sulla sicurezza stradale e il tema degli autotrasporti. Saranno due giorni di spettacoli con camion, stand enogastronomici di prodotti tipici locali, stand informativi, spettacoli di cabaret, concerti musicali e intrattenimento per tutte le età.

Il programma

“Siamo orgogliosi di annunciare la seconda edizione del Palomonte Truck,” dichiarano gli organizzatori, Silvano Carbone e Gerardo Cupo. “Quest’anno l’evento si arricchisce con la presenza di artisti famosi e figure specializzate che parleranno di sicurezza stradale ai giovani. Il truck è un evento che vuole sottolineare l’importanza degli autotrasporti su gomma, che rappresentano circa l’80% dell’economia locale di Palomonte e della Valle del Sele.” Il programma della manifestazione prevede per sabato 29 giugno: inizio alle ore 15 con arrivo e iscrizioni dei camion; alle ore 19 apertura degli stand enogastronomici; alle ore 20 i saluti istituzionali, seguiti dallo spettacolo di cabaret con i comici di Made In Sud e Radio Rocket. La serata di sabato si concluderà alle ore 23 con il comico Lino D’Angelo. Domenica 30 giugno, la giornata inizierà alle ore 10 con l’apertura degli stand, seguita alle ore 11 dall’arrivo delle auto di lusso. La pausa pranzo con i camionisti è prevista per le ore 13. Alle ore 15 si terrà lo spettacolo di truck wash, mentre a partire dalle ore 20, dopo i saluti istituzionali, si esibirà il rapper neomelodico Le One, seguito dagli artisti Dj Salese e Xeno13 che chiuderanno la serata.