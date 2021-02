Gli innamorati del brivido si danno appuntamento nella panic room di Salerno

La panic room di Salerno riapre le porte agli innamorati del brivido. In ottemperanza al Dpcm, riprendono, dunque, le attività e gli eventi organizzati da Mrs. Lovett's Horror Bakery, in via Mario Iannelli.

Info utili

Il numero dei partecipanti è ridotto a 4 persone per sessione di gioco. L’ultimo appuntamento è fissato per le ore 20, così da garantire il rispetto del vigente coprifuoco. L'ambiente è sanificato tra le sessioni; appuntamenti scaglionati così da non far incrociare nessun gruppo. Prenotazione obbligatoria al numero telefonico 3480377730.