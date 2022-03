"Pur di far commedia": su il sipario con Paolo Belli a Salerno

Paolo Belli torna in teatro con “Pur di far Commedia”, piece musicale scritta a quattro mani con Alberto Di Risio. Dopo aver calcato i teatri di tutt’Italia in questi giorni il tour tocca la nostra provincia. Dopo l'esibizione di stasera, 23 marzo, con la sua Big Band al Teatro Comunale Mario Scarpetta di Sala Consilina, l'artista sarà di scena a Salerno per una due giorni al Teatro delle Arti, questo fine settimana.

La presentazione

La commedia è ambientata in una sorta di sala prove dove Paolo tenta, tra mille difficoltà, di allestire uno spettacolo tra musicisti strambi ma geniali, aneddoti esilaranti, momenti di riflessione, simpatiche gags e tanta tanta musica. Tra vecchi successi dell’artista, brani della tradizione italiana e qualche omaggio alla musica napoletana, Paolo si apre al suo pubblico e riesce, emozionandosi, ad emozionare chi siede in platea. A supportare la bravura, l’esperienza, il carisma, la voce inimitabile di Paolo Belli, una band composta da eccellenti musicisti. Juan Carlos Albelo Zamora, Gabriele Costantini, Mauro Parma, Enzo Proietti, Gaetano Puzzutiello, Peppe Stefanelli e Paolo Varoli con la loro maestria, ma anche simpatia e verve, sapranno far ballare, ma anche sorridere il pubblico.

Info utili

L’appuntamento è per questa sera al teatro comunale Mario Scarpetta di Sala Consilina (biglietti disponibili in Teatro ooppure www.vivaticket.it) e poi sabato 26 marzo ore 21 e domenica 27 marzo ore 18.30 al teatro delle Arti di Salerno. Per info e prenotazioni il botteghino del teatro risponde al numero 0892218 07 dalle ore 17 alle 21.