Festival Linea d'Ombra, Paolo Calabresi presenta il suo primo libro

"Storia vera di una falsa identità". Questo il titolo dell’incontro che domani sera (martedì 25 ottobre 2022), alle ore 20 ci sarà alla Sala Pasolini per il quarto “ring” in calendario nell'ambito del Festival Linea D'Ombra. A partecipare Paolo Calabresi, che presenterà il suo libro d’esordio nella letteratura “Tutti gli uomini che non sono. Storia vera di una falsa identità” (Salani editore, 2022). A seguire, alle 21.30 alla Sala Pasolini, Passaggi d’Europa con White Berry di Sia Hermanides e al termine della proiezione il confronto con l’attrice Destiny Adopai.

La quarta giornata

La giornata numero quattro del Festival comincerà alle 10 nella Sala Pasolini con la sezione dedicata alle scuole “Media Education Factory” e la proiezione di Munich. Alle 11.30 torna Unifest alla Chiesa dell’Addolorata con la Masterclass in Critica Cinematografica “Il Luogo Raccontato” condotta da Augusto Sainati (Università Suor Orsola Benincasa - Napoli), la direzione ed il coordinamento scientifico sono del Laboratorio di Storytelling Audiovisivo-LABSAV del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione-POLICOM dell’Università di Salerno. Pomeriggio alle 17.30 alla Sala Pasolini i giurati di CortoEuropa. Visioneranno Mary, Tiny Mad Animals, Pappo e Bucco e Mothers; in contemporanea alla Chiesa dell’Addolorata per gli incontri dal titolo “Quinto Elemento” si parlerà di sport e videogame con Emiliano Di Gianni, ePlayer U.S. Salernitana 1919 eSports; dopo l’introduzione di Franco Cappuccio, c’è l’intervento di Matteo Pisapia. A moderare l’incontro Mario Petillo. L’evento è promosso e realizzato con lo sponsor Casa Olympic/Olympic Salerno eSports. Sarà possibile seguirlo anche in diretta streaming.

Il resto del programma:

- Alle 19 al Piccolo Teatro Porta Catena c’è LineaDoc con la proiezione di The City and The City e In The Beginning, Woman Was The Sun . Al termine della proiezione l’incontro con gli autori.

- Alle 19.30 alla Chiesa dell’Addolorata, VedoAnimato con Dot, Merciful Angel, Dies Irae, Joined at the Hip e Little Smasher. Alle 19.30 nella Chiesa dell’Addolorata per VedoAnimato cinque opere in concorso Dot, Merciful Angel, Dies Irae, Joined at the Hip e Little Smasher.

- Alle 20.30 nella Chiesa dell’Addolorata per VedoVerticale altre cinque proiezioni: She's an Art, Isn't She?, Boats Stay, Cycle, Risau e The Bailaora Who Feared the Dark.

- Alle 21.30 al Piccolo Teatro Porta Catena si replica la proiezione opere in concorso per CortoEuropa; mentre nella Chiesa dell’Addolorata, sempre alle 21.30, c’è l’incontro “Quando il videogioco si fa indie” con il game director Daniel Mullins per parlare di arte e videogame. A moderare, Claudio Cugliandro. Dopo l’anteprima LdO2022 con il francese Jordan Layani, è la volta del game designer canadese che con il suo ultimo lavoro Inscryption ha raccolto alcuni tra i più importanti riconoscimenti del settore videoludico (un BAFTA Awards per il Game Design, due nomination ai The Game Awards). I riconoscimenti sono solo l’ultimo tassello di una carriera fortemente legata al concetto di autorialità e alla costante ricerca di nuove modalità di innovare il prodotto videogioco ed elevarlo al rango di prodotto artistico. L’evento è realizzato con la sponsorizzazione tecnica di PiLover© . Anche in diretta streaming.