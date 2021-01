"Le parole e la musica della Memoria": l'Anpi Salerno ricorda il 27 gennaio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"Le parole e la musica della memoria". L'Anpi di Salerno ha voluto “cogliere l’attimo” e trasformare le limitazioni imposte dal distanziamento sociale della pandemia in una opportunità: quella di poter esaltare e potenziare la Conoscenza, ampliare gli orizzonti e costruire progetti che tengano insieme la coscienza civile, il senso di appartenenza alla propria comunità. E’ nata così l’idea di una trasmissione online che attraverso contributi in videoclip di vari professionisti della Cultura e i giovani delle scuole della provincia, con il valente supporto dei loro insegnanti, celebrassero il Giorno della Memoria in maniera semplice ma con il linguaggio moderno e nuovo dei social. Questo per mantenere vivo il significato storico attuale di avvenimenti tragici legati non solo a passati eventi bellici – di per sé esecrabili- ma soprattutto inerenti alla tremenda pratica del razzismo, dell’internamento civile e della rete del terrore, perpetrata con la spietata e criminale attività dei Lager nazisti e fascisti.