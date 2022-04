Pasqua nell'arte: la croce e il Cireneo, incontro all'Accademia Grassi

Nell’ambito del Salotto Culturale “A.Grassi”- La Cultura dei Venerdì Letterari”, promosso dall’Accademia Internazionale d’Arte e Cultura “Alfonso Grassi” di Salerno, venerdì 8 aprile, alle ore 18.15, presso la sede dell’Accademia, in via Porta Elina 9 (piazza Portanova), si terrà un incontro di approfondimento sul tema “Sotto il peso della Croce … la figura di Simone di Cirene”.

Info utili

A relazionare sarà la professoressa Lorella Parente, direttrice dell’Ufficio Cultura e Arte dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno. L’incontro sarà introdotto e coordinato dalla professoressa Raffaella Grassi, direttrice dell’Accademia e figlia dell’artista. Simone di Cirene, detto anche il Cireneo, è l'uomo che, secondo quanto riportato da tre dei quattro Vangeli, fu obbligato dai soldati romani ad aiutare a trasportare la croce di Gesù, durante la salita al Golgota per la crocifissione. Simbolicamente è anche l’espressione di ogni uomo che è nella sofferenza e porta una sua croce. Nel corso della serata artistico-culturale, sarà avviata una raccolta di fondi per l’Ucraina, da far giungere direttamente alla popolazione colpita dalla guerra e ai profughi.