Cibo e relax sulla spiaggia: Pasquetta al mare al Ke'e Beach

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Pasquetta al mare al Ke'e Beach di Pontecagnano Faiano. Per il lunedì dell'Angelo la struttura della costa picentina offre l'ingresso libero in spiaggia con formula beach (qualora il visitatore non si sia portato il pranzo da casa).

Formula beach

La formula in questione, per 12 euro a persona, prevede panino con salsiccia e contorno, carciofo arrostito e una bibita a scelta.