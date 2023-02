"Passeggiata in maschera" a Coperchia di Pellezzano: pronti i Carri per i più piccoli

Tutto pronto a Pellezzano per la prima festa di Carnevale. Oggi (domenica 12 febbraio), alle ore 15.30 da via Ferrovia alla frazione Coperchia con la suggestiva "Passeggiata in maschera" che vedrà sfilare i carri allegorici de "La Casa di Carta", "La Carica dei 101", "I Colori dell'India", "I Minions" e i "Looney Tunes".