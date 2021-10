"Passeggiata nella storia": grande successo per il primo appuntemento dell'iniziativa

Oltre 150 soci della Banca hanno partecipato all’iniziativa promossa da Banca Campania Centro, Fondazione Cassa Rurale Battipaglia e Kairòs Giovani Soci. Un percorso esperienziale, partito davanti alla filiale di Banca Campania Centro della Galleria Capitol, Corso Vittorio Emanuele, e conclusosi nell’incantevole Giardino di Villa Avenia con i saluti del presidente Camillo Catarozzo, del direttore generale Fausto Salvati, dei vicepresidenti Carlo Crudele e Matteo D’Angelo, e un aperitivo con prodotti tipici.

Tra le tappe più significative del percorso, la chiesa della Madonna della Lama nel vicus Amalphitanorum, il quartiere del Plaium montis, il Largo Montone e il Giardino della Minerva, luogo simbolo della Scuola medica e primo orto botanico d’Europa. Un viaggio alla scoperta del cuore antico della città di Salerno e del medioevo salernitano, in collaborazione con l’Associazione culturale Erchemperto.

Il commento

"Abbiamo scelto di incontrare di nuovo i nostri Soci, finalmente anche fisicamente – ha dichiarato il presidente Catarozzo a conclusione dell’evento - con un’iniziativa che pensiamo abbia un significato fortemente simbolico: il conoscere e il riappropriarsi insieme delle parti più belle e spesso sconosciute del nostro territorio per tornare a guardare al futuro, dopo la lunga e tragica pausa della pandemia che speriamo stia definitivamente finendo, con gli occhi pieni delle bellezze e della storia delle nostre terre. Siamo Banca di Comunità e il vivere esperienze come queste rafforza il legame con le nostre radici e ci deve spingere a valorizzarle. Quello di Salerno – ha proseguito Catarozzo - è solo il primo di una serie di appuntamenti che vivremo anche in altre realtà di cui la nostra Banca Campania Centro è espressione. Crediamo che questo genere di eventi possa favorire anche una rinnovata partecipazione alla vita associativa dei nostri Soci, fulcro fondamentale del nostro essere Banca di Credito Cooperativo".