Prezzo 18 euro Adulti - 15 euro in prevendita

Dove Indirizzo non disponibile San Gregorio Magno

Le "Patan cunzat" (patate condite) protagoniste del nuovo appuntamento del Tour di Via Bacco a San Gregorio Magno. Domenica 2 aprile un ricco programma accoglierà i visitatori.

Il programma

Nello specifico è prevista la visita guidata del borgo di via Bacco tra le 600 cantine scavate nella roccia a San Gregorio Magno provincia di Salerno, l'assaggio dei migliori prodotti del territorio ed una visita nelle cantine-laboratorio. A chiudere il cerchio l'assaggio piatto tipico realizzato al momento: le "Patan cunzat" (patate condite), a base di patate e peperoni cruschi. Tour di Via Bacco è un'esperienza turistica che vive in un antico borgo di 650 cantine scavate nella roccia. Sono presenti oltre 10 produttori contadini con degustazioni di salumi, formaggi, vini, oli, confetture, miele e molto altro dando la possibilità di acquistarli.