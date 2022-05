Presentata l'edizione 2022 di "Pedalando per la Città": il percorso della manifestazione

Presentata in Comune la 28esima edizione di "Pedalando per la città", manifestazione organizzata dall'associazione “Amici del Sacro Cuore”. A partecipare alla presentazione Enzo Autuori, in rappresentanza dei promotori, l'assessore alla Cultura, Ermanno Guerra, il consigliere comunale Fabio Polverino ed il parroco del Sacro Cuore Padre Leone.

Il percorso

La manifestazione, che si terrà domenica 29 maggio. Il raduno alle ore 9 in Piazza Vittorio Veneto con partenza alle 9.45. Successivamente i ciclisti attraverseranno corso Garibaldi e via Roma per poi dirigersi sul lungomare, che percorreranno fino a Mercatello. A piazza Monsignor Grasso vi sarà una pausa ristoro di 10 minuti, dopo la quale si ripartirà percorrendo via Trento, via Posidonia, Torrione, Corso Garibaldi, via Roma e Lungomare. Punto d'arrivo la stazione ferroviaria, dove i partecipanti consegneranno il cedolino di iscrizione per partecipare all'estrazione dei premi, che avverrà in serata.

Le dichiarazioni

"Invitiamo tutti i salernitani a partecipare" ha sottolineato Autuori. "Un'iniziativa che rinnova il piacere della condivisione domenicale" ha aggiunto l'assessore Guerra: "Una festa dello sport che ha contenuti importanti legati alla sostenibilità e ad un nuovo modo di vivere la città. A chi non parteciperà, alla luce dello stop al traffico per poche ore, chiediamo pazienza e comprensione: questo significa convivere. L'evento è un'occasione per festeggiare la salvezza dalla Salernitana: è una gioia che non si esaurirà in pochi giorni".