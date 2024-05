"Pedalando per la Città 2024", presentata la 30esima edizione: ecco il percorso

E’ stata presentata, questa mattina, presso la Sala del Gonfalone del Palazzo di Città, alla presenza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, 2024 di “Pedalando per la Città”, tradizionale appuntamento della primavera salernitana, giunto alla trentesima edizione, in programma domenica 12 maggio.

Il percorso

Il raduno è previsto alle ore 9 in Piazza della Concordia. Poi il percorso prevede di attraversare in bicicletta il lungomare Tafuri, il Lungomare Marconi (sosta al Giardino del Mandorlo), il Lungomare Colombo, Via Leucosia (Corsia lato mare). Per il ritorno si ripercorrerà lo stesso percorso al contrario con l’arrivo previsto, però, in Piazza della Libertà.

Le foto sono di Guglielmo Gambardella

La passeggiata in bici

La pedalata in bicicletta con bambini, appassionati, famiglie, atleti e con gli sportivi di ogni età è organizzata dall’Associazione Amici del Sacro Cuore con il sostegno dell’Amministrazione Comunale. La manifestazione si svolge come sempre su di un percorso cittadino interamente chiuso al traffico.