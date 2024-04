Pedalando per la città 2024: cambia il percorso, arrivo in piazza della Libertà

Conto alla rovescia per Pedalando per la città, manifestazione giunta con successo alla sua 30ª edizione. Il 12 maggio ore 9 è previsto il raduno da Piazza della Concordia, e, per la prima volta, con arrivo in piazza della Libertà. "Questa edizione si caratterizza per il nuovo percorso approntato con l'Assessore Rocco Galdi che vedrà il raduno dei partecipanti domenica 12 Maggio alle ore 9.00 da Piazza della Concordia, per poi proseguire la pedalata lungo la direttrice stradale lato mare (lungomare Tafuri, lungomare Marconi, lungomare Colombo, via Leucosia) fino a Mercatello e ritorno sulla stessa direttrice con passaggio sul lungomare Trieste (corsia lato mare) fino ad arrivare in Piazza della Libertà. - annuncia il consigliere comunale Fabio Polverino - Dopo Salerno Corre, Salerno Cocktail Week, il Crocifisso ritrovato e Mostra della Minerva continua la splendida primavera salernitana con Pedalando per la città che come sempre coinvolgerà tante famiglie e tanti appassionati rigorosamente in bici", ha osservato.