Ritorna "Pedalando per la Città": in bici lungo il percorso chiuso al traffico

Si terrà il 7 maggio la 29° edizione di "Pedalando per la città– con Francesco onoriamo la natura”, manifestazione ludico-motoria di 12 km, organizzata dall’Associazione Amici del Sacro Cuore e patrocinata dal Comune di Salerno. L'appuntamento è alle 9 in piazza Vittorio Veneto con la giornata di svago e spensieratezza per riaffermare tutti insieme il valore del rispetto per l’ambiente e della fraternità universale. Per la quantità e molteplicità di soggetti “messi in rete” dall’iniziativa, essa costituisce un esempio di buone prassi, un’occasione di crescita e un motivo di orgoglio dell’intera comunità cittadina. La manifestazione si svolge come sempre su di un percorso cittadino interamente chiuso al traffico e rientra tra le principali azioni di intervento previste dal Comune di Salerno, nell’ambito delle attività volte a sostenere e sviluppare le iniziative più popolari e attese dalla comunità cittadina.

Il percorso chiuso al traffico

Si parte, dunque, da piazza Vittorio Veneto alle 9, per pedalare verso Corso Garibaldi, via Roma, svoltando sul lungomare Trieste, lungomare Tafuri, Marconi, Colombo, quindi giungendo in piazza Monsignor Grasso dove è prevista una sosta. Si riprende su via Trento, via Posidonia, Torrione, corso Garibaldi, lungomare, arrivando in piazza della Concordia, via Mauro per terminare il percorso in piazza Vittorio Veneto con la consegna del cedolino presso il Comitato per l'estrazione premi. I sorteggiati dovranno essere presenti durante l’estrazione serale: i premi saranno assegnati dagli organizzatori nel corso della manifestazione che si terrà nello spazio antistante alla chiesa del S. Cuore, alle ore 20 di domenica. Prevista una folta partecipazione.

Per iscriversi>>>Clicca qui