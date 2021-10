Pellezzano, lunedì 18 ottobre la proiezione del film dedicato a Ugo Marano

“Ugo Marano Ego Sum Liber”: questo il titolo del suggestivo video dedicato all’artista Ugo Marano, raccontato attraverso il fluire delle emozioni evocate dai pensieri, i luoghi, le opere e i ricordi della sua musa ispiratrice, la moglie Stefania Mazzola”. Il video verrà proiettato lunedì 18 ottobre presso il nuovo Cinema Teatro “Charlot” alla frazione Capezzano di Pellezzano con una programmazione che prevede: alle 19 la presentazione del catalogo “La casa dell’angelo – 5 Artisti per Ugo Marano; alle 20 la proiezione del film “Ugo Marano Ego Sum Liber”

L'evento

L’iniziativa di carattere culturale nasce grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Francesco Morra, che si avvale della collaborazione dell’Assessore alla Cultura Andrea Marino, che insieme al patrocinio della Regione Campania e con l’ausilio dello Scabec (Società Campana dei Beni Culturali), stanno mettendo in piedi una macchina organizzativa per diffondere la cultura in tutte le sue forme, soprattutto sotto il profilo della memoria storica per ricordare personaggi di spessore che hanno segnato i modelli culturali nell’ambito della propria comunità di appartenenza. “E’ sempre un onore per il nostro Comune – dichiara il Primo Cittadino – ospitare eventi di livello culturale per omaggiare personaggi appartenenti al nostro territorio che hanno fatto la storia conferendo al loro luogo di origine lustro e valore aggiunto. Ugo Marano è tra quelli che meritano di essere omaggiati per il suo estro e la sua arte indiscussa, riconosciuta a livello nazionale ed internazionale. Un ricordo che assume un sapore ancora più caratteristico perché la proiezione del video viene eseguita nel nuovo teatro cinema “Charlot”, diventato centro di attrazione culturale del nostro territorio”. La proiezione del video viene proposta a 10 anni dalla scomparsa di Ugo Marano, dalla Scabec, in partnership con i Comuni di Cetara, Pellezzano e Salerno, nell’ambito della rassegna culturale in suo onore per rievocare la "Festa delle idee", istituita dallo stesso artista salernitano durante gli anni della sua attività artistica più fervida.