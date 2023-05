Picentia Short Film Festival: lanciato il nuovo marchio per l'evento

Il Picentia Short Film Festival amplia l’offerta culturale con Picentia Books, un format dedicato interamente ai libri, che occuperà le mattine e i pomeriggi della settima edizione che si terrà nel settembre prossimo.

Il format prevede l’organizzazione di eventi ad hoc con la presenza dei migliori autori - giovani e meno giovani - che non presenteranno solamente le proprie opere, ma avranno l’opportunità di potersi confrontare con studenti, attori, sceneggiatori, registi o semplici curiosi, fondendo il mondo del cinema e consolidando il mondo della letteratura. Il programma mattutino della rassegna impegnerà, con presentazioni e masterclass ad hoc, anche gli studenti degli istituti scolastici aderenti al format Picentia for Schools. Il direttore del Festival Luca Capacchione ha affidato la direzione artistica del format a Michele Cioffi, scrittore, autore, pensatore e aforista, nonché Presidente dell’Associazione Liberi Eventi, con la quale il format è organizzato secondo la più ampia logica di partenariato.

Il commenti

“Consolidiamo e rivoluzioniamo allo stesso tempo il format letterario del Festival che, sin dal 2019, ha sempre portato al Picentia personaggi rilevantissimi del panorama nazionale ed internazionale – ha dichiarato il direttore artistico Capacchione - I singoli eventi saranno il mezzo per proseguire nel lavoro ideale del riconoscimento del pluralismo a tutto tondo, riconosciuto e già esplicato con il fil rouge dell’universalità delle arti che ha da sempre contraddistinto il Picentia Short Film Festival”.

“Essere il Direttore Artistico del Picentia Books è un motivo di grande orgoglio e crescita personale e professionale, oltre che accrescere in me un profondo senso di responsabilità verso il Picentia Short Film Festival ed il suo presidente Luca Capacchione che mi ha donato questa grande opportunità – ha detto Cioffi - Sarà una rassegna letteraria completa e che offrirà agli autori più o meno giovani di poter rappresentare le proprie opere con ogni altra forma artistica. Durante la settimana del Festival, inoltre, Masterclass autorevoli di personaggi di spicco della cultura italiana dal cinema, alla critica letteraria, dalla danza alla musica.”