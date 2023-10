“Domeniche ad arte”, primo appuntamento alla Pinacoteca di Salerno con la presentazione di un libro

Domani (29 ottobre 2023), alle ore 11.30, è la Pinacoteca Provinciale di Salerno (via Mercanti) ad ospitare il primo appuntamento dell’edizione autunno inverno di Domeniche ad Arte, il percorso organizzato dalla Provincia di Salerno con il CTA Salerno aps e le Acli Provinciali di Salerno a continuazione dei “Concerti d’estate di Villa Guariglia in tour” e la partnership della Coldiretti Salerno-Campagna Amica e la CLAAI.

Il primo evento

Si riparte con la presentazione del libro di esordio di Roberta Borrelli “Si prega di attendere - Racconto semiserio di una metamorfosi” edito da Marlin. L’autrice, salernitana, è un’ex tennista professionista, odontoiatra, co-referente Sportello Amico Trapianti dell’Asl di Salerno nonché delegata dell’Associazione Nazionale Emodializzati e fondatrice dell’associazione “19 giugno 1919”. Roberta Borrelli in questo romanzo affronta un tema difficile con leggerezza, è ben lontano dai pietismi e dai toni tragici, con ironia parla di ciò che sperimenta sulla sua stessa pelle: l’esperienza della malattia autoimmune, della dialisi e dell’attesa del trapianto, mettendo su carta una storia vera in forma di racconto. A dialogare con lei ci saranno il giornalista e scrittore Paolo Romano e il Coro Friends For Gospel che per l’occasione sarà composto da Gerardo Vitale, Stefania Di Florio, Antonio Barra, Noemi Napoli e Gelyn Fajardo L’introduzione sarà affidata all’arte tersicorea delle danzatrici di DanzAmì di Roberta Dipino e Ketty Lanzara; la coreografia è di Antonella Iannone.

La biografia

Roberta Borrelli vive e lavora a Salerno. Ex tennista professionista, odontoiatra, medico vaccinatore del Programma Nazionale di Vaccinazione Covid-19, Co-Referente Sportello Amico Trapianti dell’Asl di Salerno, è delegato dell’Associazione Nazionale Emodializzati (ANED) e fondatrice dell’associazione “19 giugno 1919”, sodalizio culturale e sportivo legato alla U.S. Salernitana 1919.Per tutti gli appuntamenti, ad ingresso libero, è prevista la degustazione dei prodotti di eccellenza delle aziende della Coldiretti Salerno per Campagna Amica.