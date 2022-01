Concerto ad Eboli: in scena Pinguini Tattici Nucleari, ecco la data

Mancano poche settimane all’attesissimo tour dei Pinguini Tattici Nucleari, il 5 marzo 2022 ad Eboli. Questi i prezzi ed i settori: tribuna Gold numerata 51,75 euro, tribune este e ovest I settore 46 euro, tribune est e ovest II settore 46 euro, posto unico 39,10 euro.

I dettagli

Con tre eventi al Forum di Assago, due concerti al Palazzo dello Sport di Roma, la doppia data al Mandela Forum di Firenze e le nuove date di Eboli e Ancona, i Pinguini Tattici Nucleari si confermano una delle poche realtà musicali in grado di portare ai concerti decine di migliaia di persone, unite nell’abbraccio dello stesso ritornello. Un traguardo sognato, conquistato e meritato: la band rivelazione del 2020 aspetta i suoi numerosi fan nei palazzetti a settembre e ottobre 2021. I concerti nei palazzetti saranno eventi straordinari, dove ci si scatenerà con i grandi classici della band e con i brani del nuovo EP AHIA! (Sony Music), uscito il 4 dicembre e che porta lo stesso titolo del primo romanzo di Riccardo Zanotti, edito lo scorso 3 novembre da Mondadori. E' un’autentica collezione di Dischi d’Oro, di Platino e Doppio Platino quella che accompagna il successo di una band cresciuta a pane e live nei piccoli club e arrivata nel giro di poco tempo, nei loro meravigliosi 24 anni, a segnare il podio del Festival di Sanremo alla sua settantesima edizione con il brano “Ringo Starr”, due volte Platino e per mesi ai vertici di tutte le classifiche. In pochi anni i Pinguini Tattici Nucleari hanno fatto moltissima strada e non smettono di inanellare successi, conquistando pubblico e critica con le loro personalità, coerenza e forza espressiva. I biglietti per le nuove date del tour sono disponibili su ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da oggi: mercoledì 9 dicembre alle ore 13.00. Info su www.bpmconcerti.com. Radio Italia è radio ufficiale del tour. Per informazioni sulla data al PalaSele di Eboli, organizzata da Anni 60 produzioni e Veragency: 089 4685516, sito internet www.anni60produzioni.com – 335 5235134 www.veragency.it.