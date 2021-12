Polla on Ice: tutti a pattinare, tra mercatini e degustazioni

Polla on Ice: al via da ieri, in piazza Monsignor Forte, i mercatini, le degustazioni e gli eventi che renderanno magica ogni sera, dalle 20 alla mezzanotte, per grandi e piccini.

La domenica, prevista anche l'apertura mattutina dalle 10 alle 13 e poi l'orario pomeridiano anticipato con la fruibilità degli spazi a partire dalle 16. Il martedì, inoltre, è dedicato alle famiglie: i bimbi accompagnati da un adulto entrano gratis, mentre giovedì, serata di coppia e paga solo il "lui". Tanta curiosità per la manifestazione patrocinata dal Comune.