Pizzica a Salerno: cena spettacolo con gli "Ascarimè"

Domenica 29 maggio, gli Ascarimè, gruppo di musica popolare della provincia di Salerno, avranno l'onore di ospitare lo strepitoso Andrea De Siena, già ballerino de La Notte della Taranta. L'artista terrà il proprio laboratorio di pizzica (livello base e avanzato - in due turni) nel pomeriggio.

Info utili



La giornata culminerà con la cena spettacolo allietata dalla musica degli Ascarimè, lo special guest Andrea De Siena e la partecipazione speciale di Ugo Maiorano e Carmine Coppola della Paranza dell'Agro a ritmo di tammurriata. La location che ospiterà questo evento speciale è il QVida in via delle Calabrie, 85 a Salerno (uscita autostradale di Pontecagnano Faiano). Per info sui pacchetti e prenotazioni contattare il numero 3890915485.