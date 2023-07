Poetry Slam 2022/23: la finale regionale del Campionato alla stazione marittima

Si terrà il 29 luglio, alle 21, per la prima volta, nella città di Salerno, la Finale regionale del Campionato di Poetry Slam 2022/23. L’evento sarà ospitato da Stazione Marittima - Bahar Salerno, in Via Molo Manfredi, grazie a una collaborazione tra il collettivo artistico Caspar Campania Slam Poetry e l’associazione Limen Salerno, che propongono l'incontro ludico-sportivo della Campania legato al mondo della poesia performativa. Otto gli artisti finalisti che lotteranno in una sfida in versi che mescola teatro, canto, rap, stand-up comedy, legata quindi alle abilità creative-interpretative degli sfidanti, oltre alle mere doti di scrittura: Nicola Barbato, Tiziano Colucci, Emanuele D'Errico, Antonio Di Lorenzo, Milena Di Rubbo, Roberta Fonderico, Francesca Tiresia Mazzoni e Vik Stragovin. Il vincitore della gara, eletto dal pubblico presente in base alle abilità di recitazione e composizione, sarà il nuovo Campione della Campania e gareggerà alle Finali Nazionali della LIPS - Lega Italiana Poetry Slam, che si terranno dal 14 al 16 settembre presso il Cinema Fulgor di Rimini, a cura del collettivo emiliano VividiVersi. In apertura alla competizione, per il momento del sacrifice, sarà presente il Campione uscente della Campania, Andrea Sobrino, eletto lo scorso anno.

I dettagli

"La Slam Poetry ha letteralmente conquistato il pubblico campano, che partecipa con grande entusiasmo a tutte le manifestazioni che abbiamo proposto in questi quasi sette anni di Caspar, il collettivo con cui veicoliamo la poesia performativa in tutta la regione Campania. Piace sia l’aspetto ludico, che coinvolge il pubblico nel determinare le sorti della gara, emozionandosi e divertendosi, sia l’aspetto competitivo, che permette a degli artisti locali di accedere a un circuito aperto a tutta la regione e, in seguito, all’intera Italia. Infatti siamo associati con il circuito nazionale LIPS – Lega Italiana Poetry Slam: i nostri campioni regionali accedono di diritto al campionato nazionale e, potenzialmente, internazionale. È una grande occasione: gli artisti trovano riconosciute le loro capacità e noi sappiamo di contribuire a valorizzare le penne dei nostri territori", raccontano i referenti Caspar, che dal 2017 organizzano ogni anno il campionato regionale di poesia performativa della regione Campania. “Limen è una realtà affermata del territorio e un punto di riferimento per tanti giovani. Da qui il nostro interesse a proporre il Poetry Slam in collaborazione con Caspar, essendo interessati a modi sempre nuovi di fare cultura e aggregazione, permettendo ai ragazzi di crescere e confrontarsi, grazie al lavoro dei nostri volontari”, spiegano da Limen, associazione di promozione sociale, organizzatrice del Limen Salerno Festival, evento dedicato ai giovani e alla cultura che giunge quest’anno alla sua quarta edizione.