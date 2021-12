Ingresso libero al Cineteatro Tempio Del Popolo a Policastro Bussentino: arriva Lello Musella

Il 9 dicembre al Cineteatro Tempio del Popolo si “riparte” con la musica e il cabaret: a partire dalle 20.30 Coros Mediterraneo e la musica etnica cilentana, gli artisti del Canta Cilento, a seguire il cabarettista Lello Musella direttamente da Made in Sud.

Il primo appuntamento

“Al Tempio del Popolo il teatro è per tutti e si riparte alla grande, con l'intrattenimento musicale e con lo spettacolo - spiega il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato- in apertura Coros Mediterraneo e la musica etnica cilentana, gli artisti del Canta Cilento: Antonio Cafiero e la cover di Andrea Bocelli e Giampiero Veneroso con l'omaggio ad Ennio Morricone. A seguire il brillante cabarettista di Made in Sud Lello Musella. Condurrà la serata Antonio Mautone. Non mancate, l'ingresso è libero”Obbligo di esibire il Green pass come previsto dalla normativa vigente in tema di contenimento del Covid-19