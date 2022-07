A Polla il Falaut Campus 2022: attesi 250 giovani musicisti

Per cinque giorni Polla sarà la Capitale della musica grazie al Falaut Campus, progetto estivo dedicato al flauto ed organizzato dall'associazione Flautisti Italiani, che quest'anno ha scelto la cittadina del Vallo di Diano come location. Dal 25 al 30 luglio 250 giovani artisti provenienti da ogni parte del mondo si daranno appuntamento a Polla per confrontarsi e suonare insieme sotto la guida del maestro Salvatore Lombardi, direttore artistico dell'evento giunto alla sua undicesima edizione.

Il campus

Il programma dei cinque giorni di campus prevede concerti mattutini, corsi di formazione tecnico-espressiva, masterl class, workshop, conferenze, dibattiti, seminari ed esposizioni. A chiudere il tutto il concerto serale ad ingresso gratuito con i big dei vari settori. Il primo concerto serale si terrà lunedì 25 luglio alle ore 20: ad esibirsi Enzo Caroli (flauto) e Raffaele Maisano (pianoforte). Martedì 26 toccherà prima a Marc Grauwels (flauto) ed alla Falaut Flute Orchestra diretta da Paolo Totti. Sempre martedì si esibiranno Raffaella Cardaropoli (violoncello), Giammarco Casani (clarinetto) e Raffaele Maisano (pianoforte). Mercoledì 27 sarà la volta di Matteo Evangelisti e Cristian Lombardi (flauto), Raffaele Maisano (pianoforte), Hernando Leal-Gomez e Valeria Desideri (traversiere). Giovedì 28 si esibiranno Jin Jiayu, Mario Pio Ferrante, Fulvio Fiorio, Salvatore Vella (flauto) ed ancora Raffaele Maisano (pianoforte). Venerdì 29 luglio toccherà a Pietro Guastaferro, Annika Boras, Andrea Manco (flauto), Teresa Desiderio e Raffaele Maisano (pianoforte). Gran finale il 30 luglio alle 12.30 con il concerto degli studenti Falaut Campus. Le location dei concerti non sono state ancora definite poiché è intenzione degli organizzatori coinvolgere anche le altre location prestigiose del Vallo di Diano, a cominciare dalle grotte di Pertosa.

Polla città della musica

L'undicesima edizione è stata presentata questa mattina presso la sede salernitana dell'agenzia regionale del Turismo. A partecipare il direttore artistico, Salvatore Lombardi, ed il consigliere comunale di Polla, Giuseppe Curcio. "Il Falaut Campus - ha sottolineato Lombardi - rappresenta un'occasione per scoprire il Vallo di Diano e valorizzare le sue bellezze". "Una scommessa per l'amministrazione comunale" l'ha definita Curcio: "Abbiamo tutte le carte in regola per fare bene ed affiancare in maniera concreta questa bellissima iniziativa che, insieme al corso internazionale di fisarmonica in programma dal 21 al 23 luglio, farà diventare Polla la capitale della musica".

