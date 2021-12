Omaggio a Natale: “Polvere di Stelle” ad Agropoli con Gragnaniello, Pecora, Vallesi

Sabato 18 dicembre alle ore 20:45, nella cornice del CineTeatro Eduardo De Filippo di Agropoli, andrà in scena Polvere di Stelle (Omaggio al Natale), uno spettacolo unico, un racconto che prende vita tra canzoni incantevoli ed evocative.

Il programma

Michele Pecora, ospite e direttore artistico dell’evento, ci annuncia la serata con queste parole: “Canteremo insieme brani bellissimi che arrivano dritto al cuore, grandi successi di ieri e di oggi, più artisti e più mondi musicali legati da pensieri con cui provare a cercare il significato autentico di queste festività, attraverso la musica dove tutto è gioia. A trasportarci nell’atmosfera poetica di questo evento, con noi: Enzo Gragnaniello, un cantautore intenso e sincero, voce inconfondibile e una musica senza frontiere. Le sue collaborazioni con Murolo, Mia Martini, hanno dato vita a tante perle come Ccu Mmè e Donna. Paolo Vallesi, amico e cantautore eccezionale, non poteva mancare in una serata dedicata a raccontare La forza della vita e i sentimenti più puri che si amplificano in questo particolare momento dell’anno”. A condurre l’evento la poliedrica e bravissima Melissa Di Matteo. Con la partecipazione dell’attore Antonio Speranza e della giovane artista SindroMe. E tante altre sorprese per trascorrere, in tutta sicurezza, una serata imperdibile.