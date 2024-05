"Porto di Parole", presentata l'undicesima edizione: ecco il programma

Con l’undicesima edizione di Porto di Parole a Salerno dal 26 maggio ai 1 giugno 2024 si esploreranno i “Mondi” delle narrazioni differenti.L’idea di quest’anno è quella di proporre esperienze da vivere e condividere con amici, genitori, nonni, fratelli, sorelle ma anche semplicemente con chi si lascia andare alla curiosità. Per sette giorni il Centro Pastorale San Giuseppe (via Guido Vestuti) si trasformerà nell’unica grande isola delle narrazioni differenti per ospitare il format ideato e realizzato dalla Cooperativa Saremo Alberi con il sostegno dell’Ambito S5 Salerno-Pellezzano, il Comune di Salerno, la Fondazione Città del Futuro e il Comune di Olevano Sul Tusciano e in collaborazione con i Nuovi Scalzi, Ciccio Pasticcio, il Centro Pastorale San Giuseppe, Domeniche ad Arte, Nati per Leggere, il Centro per il Libro e la Lettura, il Maggio dei Libri, Oro Nera Caffè e Centrale del Latte.

Il programma

Si comincia il 26 maggio, alle ore 10.30, con una preview nel parco dell’Area Archeologica di Fratte nell’ambito della rassegna “Domeniche ad Arte”. Un inizio all’insegna della storia: il sito “racconta” le origini del primo nucleo abitato, dal VI secolo a.C. Fratte viene abitata in maniera continuativa, come testimoniano i resti di antichi edifici di origine etrusca ancora oggi visibili. E proprio tra le mura dell’antica Salerno sarà presentato l’albo illustrato “Maestro Albero” con Rebecca Rossi e Manuela Simoncelli. La lettura spettacolo sarà accompagnata dalle percussioni di Francesco Fasanaro e l’orchestra da camera di flauti con la partecipazione degli allievi di flauto traverso dell’I.C. “T. Tasso” di Salerno in collaborazione con l’Associazione Culturale MusiCantArte di Salerno, diretti dal maestro Giuseppe Ler.

Lunedì 27 maggio dalle 9 alle 12 presso il Centro Pastorale San Giuseppe ci sarà il primo appuntamento in calendario, riservato ai bambini e alle bambine della scuola dell’infanzia con lo spettacolo di e con Ciccio Pasticcio, “Alla Scuola di Merlino”. A seguire gli incontri con Micole Imperiali autrice dell’albo illustrato Punzecchio, Vanessa Policicchio Rizzoli autrice dell’albo illustrato “Un maiale a pois” e la Ciccio Pasticcio Band.

Martedì 28 maggio, dalle 9 alle 12, al Centro Pastorale San Giuseppe si ritroveranno le bambine e i bambini della scuola primaria: Prototeatro Società Cooperativa propone “L’Intrepida Avventura di Magrolon e Centochiliepassa”, uno spettacolo sull’educazione alimentare. A seguire, laboratori con Ciccio Pasticcio Band, Olga Mascolo e Michele Neri. Dalle 19 al Lido Balnea (spiaggia di lungomare Colombo a Mercatello) appuntamento al tramonto con i regalastorie. Scrittori, illustratori, artisti, volontari, incontrano piccoli e grandi per raccontare storie, proponendo letture ad alta voce per una serata da “sogni”.

Mercoledì 29 maggio, dalle 15.30 alle 18.30, seconda giornata per la scuola primaria con “L’Intrepida Avventura di Magrolon e Centochiliepassa”, dalle 9 alle 12, ed i laboratori con Ciccio Pasticcio Band, Olga Mascolo, Michele Neri e Antonia Grimaldi, autrice del libro Fiabola. Alle 15.30 il seminario aperto a docenti, formatori e genitori, “Narrare per costruire: STEM, multilinguismo e nuovi linguaggi”. Il seminario ha l’obiettivo di far riflettere sull’importanza delle pratiche narrative nell’ambito della pedagogia e della didattica. La narrazione viene indagata in quanto strumento di conoscenza del sé, pratica didattica per la costruzione del sapere, dentro e fuori il contesto scolastico, ma anche come forza trainante di una comunità̀ che in tutte le sue parti vuole essere educante.

Giovedì 30 maggio si inizia alle ore 9 con le ragazze e i ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Due gli spettacoli in programma: Officina Prometeo (una produzione Divisoperzero / Florian Metateatro di e con Francesco Picciotti), partendo dal mito di Prometeo, un narratore speciale racconta come furono inventati tutti gli animali, compreso l’uomo; L’Arte delle Maschere (produzione I Nuovi Scalzi, di Savino Italiano con Francesco Ippolito e Savino Italiano), un viaggio divertente e surreale, dove il pubblico viene portato nel mondo colorato e travolgente della Commedia dell’Arte. Dalle 18 alle 22, La Mezza Notte Bianca dei Racconti e le Isole Narrative con i regalastorie che incontrano i piccoli lettori. Quattro sono gli spettacoli in programma: dalle 18 “Brigitte et le petit bal perdu” di e con Nadia Addis, per bambini, ragazzi e adulti; “Il pisolino di Re Carlo Magno” per adulti e bambini dai 3 anni in su, con la narrazione del cantastorie Michele Neri; l’incontro con Caterina Ballabio, autrice di DECAPP, per adulti e ragazzi dai 12 anni in su; Officina Prometeo (una produzione Divisoperzero / Florian Metateatro di e con Francesco Picciotti), per adulti e bambini dai 5 anni in su. Alle 20.45 sul palco del Centro Pastorale San Giuseppe salirà Lorenzo Baglioni per raccontare la sua esperienza di matematico prestato allo spettacolo, utilizzando anche le sue originali canzoni.

Venerdì 31 maggio, dalle 9 alle 12, saranno gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado ad occupare la platea del teatro di via Guido Vestuti. Per loro Porto di Parole ha pensato alla formula del “Talk Azz” tra musica, storie e incontri che vedrà protagonisti don Roberto Faccenda e l’attore Francesco Montanari. Un talk spensierato nel quale si scopriranno i ricordi e i sogni, il passato e il futuro di uno dei protagonisti più amati del mondo del cinema, del teatro e della tv. Il pomeriggio parte alle 18 con la Mezza Notte Bianca dei Racconti, le Isole Narrative e le grandi avventure di un fantastico viaggiatore che non partì mai “Salpiamo intorno al mondo” di e con Michele Negri. Alle 18.30 lettura spettacolo con Francesco Montanari, per adulti e ragazzi dai 12 anni in su; alle 19.30 lo spettacolo magicomico e interattivo di invito alla lettura “Una strega in biblioteca” di e con Emanuela Belmonte e Nora Picetti, e “La Città e il drago” della Compagnia Teatrale La Ribalta che riprende la favola raccontata da Gek Tessaro, sviluppandola per la scena. Alle ore 20 la Compagnia Unterwasser per i piccoli dai 5 anni propone “Out” di e con Valeria Bianchi, Aurora Buzzetti e Giulia De Canio, un’originale fiaba di formazione raccontata attraverso il linguaggio immaginifico e figurativo del teatro di figura. In chiusura di giornata alle ore 21 Bomb Voyage, lo spettacolo della Compagnia Giro di Vite, regia Claudio De Maglio produzione Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe” (Udine) con Simone Debenedetti, Giacomo Andrea Faroldi, Cristina Greco, Francesco Ippolito e Pietro Macdonald. Tra lazzi, malaffari, amori e stregonerie, cinque personaggi salgono sul palco della Commedia dell’Arte.

Sabato 1° giugno, alle ore 10.30, appuntamento dedicato ai bambini e ai ragazzi con disturbi dello spettro autistico Laboratorio con Stalker Teatro Prospero performance di Stalker Teatro. Dalle 18 alle 22 tornano La Mezza Notte Bianca dei Racconti e le Isole Narrative; dalle 18 spazio lettura “A libro aperto e cuore spalancato!” per famiglie con bimbe e bimbi 0-6 anni a cura dei Volontari Nati per Leggere Campania. Letture condivise. Alle 18.30 “Prospero” di Stalker Teatro, l’installazione performativa in evoluzione che mette la collaborazione e la comunità̀ al centro della scena. Dalle 19 “Cavoli a merenda”, le narrazioni del cantastorie Michele Neri; dalle 19.30 alle 20.30 Le Radiose presentano “Grammophon on line set” di e con Emanuela Belmonte: variegate esperienze grammofoniche propongono al pubblico una selezione di dischi a 78 giri degna della soffitta di nonna riprodotti rigorosamente da due meraviglie della meccanica, due grammofoni a valigetta originali degli anni Trenta. Alle ore 20 “Sorpresa in armonia” con il Coro Giovanile “Il Calicanto”; la Compagnia Sosta Palmizi/I Nuovi Scalzi, alle ore 21, presenta “PerAria”, da un’idea di Olga Mascolo, lo spettacolo esplora, nella sua ricerca coreografica, l’immaginario legato ai fenomeni atmosferici e fisici collegati all’aria (coreografie e creazione scenica Giorgio Rossi - interpreti Savino Maria Italiano, Verdiana Gelao con Anna Di Bari - drammaturgia e testi originali Savino Maria Italiano - musiche Livio Minafra). Alle 22 “Buonanotte Mondi!”, un arrivederci speciale raccontato dalla Compagnia Porto di Parole.