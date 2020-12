Natale a Positano: tutto pronto per l'accensione dell'albero

L'8 dicembre, giorno dell'Immacolata, come da da tradizione, a Positano si respira aria di festa con l’accensione dell’albero e delle luminarie. Il Natale è in arrivo e quest'anno, al tempo del Covid, sarà celebrato con maggiore sobrietà ma senza perdere di vista le usanze, la tradizione.

I dettagli

Quest’anno non sarà possibile essere insieme in piazza, ma sarà organizzata diretta social dalle ore 19, in collegamento con la città gemellata di Thurnau. Inoltre saranno esposte bellissime Fiat 500 in versione natalizia.