Torna "Positano racconta": il programma di "Miserie e splendori" curato da Gamberale e Trevi

Seconda edizione per il festival letterario "Positano Racconta". Da venerdì 28 a domenica 30 ottobre l'evento organizzato dalla Fondazione De Sanctis, con il supporto della Scabec e il sostegno della Regione Campania (POC 2014-2020) e del Comune di Positano, per convogliare a fine ottobre, chiuderà la stagione dei festival culturali in Italia.

Il programma

A partecipare gli scrittori Chiara Gamberale ed Emanuele Trevi, che, come prevede la formula del festival, hanno avuto la possibilità di impostare il programma, estendere gli inviti ed entrare direttamente in campo durante le giornate dell’evento. Per quel che riguarda la tematica, Gamberale e Trevi hanno optato per “Miserie e splendori”, materia quanto mai attuale e incandescente. A testimoniare “Miserie e Splendori”, Chiara Gamberale ed Emanuele Trevi, spalleggiati dal Presidente della Fondazione De Sanctis, Francesco De Sanctis, per questa edizione 2022 hanno invitato: Niccolò Ammaniti, Marco Missiroli, Domenico Starnone, Michele Bravi, Alice Urciuolo, Leonardo Colombati, Ludovico Bessegato, Mattia Carrano, Daniel Pennac, Cristina Comencini, Elena Stancanelli, Niccolò Fabi, Rodrigo D’Erasmo, Luca Mastrantonio. Tutti gli incontri si terranno in Piazza Flavio Gioia e l’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti. Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’indirizzo: