Il Covid ferma il premio Andrea Fortunato: la manifestazione è stata rimandata

La Fondazione “Fioravante Polito”, che dal 2009 organizza il Premio “Andrea Fortunato – Lo sport è vita” comunica che, a causa dell’emergenza Covid e delle limitazioni imposte dalle autorità di Governo, è costretta ad annullare, suo malgrado, l’organizzazione dell’evento che assegna ogni anno riconoscimenti a personalità del mondo della medicina, dello sport e del giornalismo.

I dettagli

Questa sarebbe stata la seconda edizione del Premio dedicata anche alla memoria del fratello del Presidente Davide Polito. Le attività della Fondazione “Fioravante Polito” proseguono peró con maggiore forza per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’adozione del Passaporto Ematico. L'obiettivom è introdurre anche gli esami ematici tra quelli previsti come obbligatori per ottenere l’idoneità sportiva tra i giovani fino a 18 anni.