Premio Contursi Terme: Gratteri e De Giovanni ospiti della serata di gala

Serata di gala, domani 6 agosto, a Contursi Terme per la ventisettesima edizione del Premio Contursi Terme. Sul palco allestito in piazza Garibaldi saranno assegnanti i riconoscimenti di questa edizione che vede il Comune di Contursi capofila di un progetto co-finanziato con i fondi regionali del Poc e che coinvolge anche i Comuni di Ricigliano, San Gregorio Magno, Santomenna, Sicignano degli Alburni, Valva

Gli ospiti

Nella città delle terme, dove vi è una struttura affidata al Comune e un tempo in mano alla camorra, Parco delle Querce, arriverà il Procuratore Nicola Gratteri, per il premio speciale alla legalità. Personalità di grande valore, icona della giustizia e della lotta alle mafie, Nicola Gratteri unisce al rigore assoluto e alla passione con cui svolge la sua funzione di servitore dello Stato, l’impegno quotidiano per la crescita della cultura della legalità e la costruzione di una società improntata agli alti valori della Carta Costituzionale. Saranno poi a Contursi, per ricevere il Premio, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, per il suo impegno nel promuovere e sostenere la stretta interazione tra mondo accademico e territorio, con un’attenzione specifica per le giovani generazioni. Lo scrittore Maurizio De Giovanni, noto soprattutto per aver portato in tv personaggi come il commissario Ricciardi, Mina Settembre, la squadra de’ I bastardi di Pizzofalcone. Luca Bianchi, esperto di politiche di sviluppo e di economia, con un impegno quale direttore generale della Svimez. Angelo Mellone, neo direttore del Daytime Rai, che ha caratterizzato la sua intensa attività professionale nel segno della sperimentazione e dell’innovazione e dell’attenzione alla valorizzazione e promozione dell’immenso patrimonio materiale e immateriale di cui è ricco il nostro Paese. Monica Giandotti, giornalista e conduttrice del TG3 e di trasmissioni di quali Uno Mattina e Agorà. Il nutrizionista del Napoli, contursano doc, Marco Rufolo, che dal 2021, cura l’alimentazione dei calciatori della prima squadra e dei ragazzi del settore giovanile del Napoli e ha contribuito, con i suoi consigli e le sue prescrizioni, al successo travolgente della squadra partenopea. Franco Pepe, riconosciuto come uno dei migliori pizzaioli al mondo, n artigiano orientato all'innovazione, allo studio continuo, alla sperimentazione su impasti e cotture, ma altrettanto legato alla tradizione. Con il progetto Pepe in grani ha saputo costruire un luogo in cui si incontrano sperimentazioni, artigianato, accoglienza, formazione e attenzione al territorio. La serata sarà presentata da Vittoriana Abate.

La musica

Sul palco anche la musica e lo spettacolo con Flo, Joy Garrison, il giovane Napoleone, e con la partecipazione di Leonardo Manera che darà leggerezza alla serata di gala. Direttore artistico di questa edizione è Carlo Puca, giornalista e scrittore. Intanto, prima della serata di gala, alle ore 19, il Premio dedicherà uno spazio alla presentazione del libro del procuratore Nicola Gratteri e di Antonio Nicolaso “Fuori dai confini. La ‘ndrangheta nel mondo” (Mondadori), conduce Enzo Perone del Tg 3 Campania. Uno spaccato, quello dei libri e della cultura che ha caratterizzato tre serate. Questa sera, 5 agosto, “Divario di cittadinanza. Un viaggio nella nuova questione meridionale” (Rubettino), di Luca Bianchi e Antonio Fraschiella e a seguire Bandabardò in Piazza Garibaldi, che riceverà il premio per la musica. Per la band anche la presentazione di “Se mi rilasso collasso. Un libro suonato”, lavoro che celebra i trent’anni di canzoni, musica.