Presentazione del premio “un racconto nel cassetto” a Palazzo Sant’Agostino in memoria di Alessandra Braca

Domani, mercoledì 24 maggio, alle ore 16,00 presso la Sala Giunta di Palazzo Sant’Agostino viene presentato alla stampa e al pubblico il premio letterario “Un Racconto nel cassetto”, in memoria di Alessandra Braca. È la 1° Edizione 2023 del progetto che viene organizzato dall’Associazione di Promozione sociale “Sportello Rosa” e ispirato ai racconti di nuovi autori che hanno nel cassetto della loro scrivania una storia mai pubblicata.Lo scopo del premio è la valorizzazione di progetti culturali, artistici e sociali che evidenziano i principi dell’associazione, come la solidarietà, il diritto alla cultura, allo studio, alla formazione e, soprattutto, la prevenzione contro ogni forma di violenza.Alla Conferenza stampa per la Provincia di Salerno portano i saluti istituzionali la Consigliera delegata alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità Filomena Rosamilia e il Consigliere delegato al Turismo e Promozione del territorio Pasquale Sorrentino. Intervengono la Presidente dell’Associazione “Sportello Rosa” Gabriella Marotta e la Sociologa componente dello Staff organizzativo Carmela Della Rocca. Modera il giornalista Aniello Palumbo.