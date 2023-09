Premio Mulierese Salernitanae al Teatro Laboratorio S. Margherita Salerno

La IV edizione del Premio “ Mulieres Salernitanae” prevede incontri con gli autori, nei i giorni 14, 15, 16 e 24 settembre. Il premio, da un’idea di Lello Casella, nasce da una ricerca storica dello scrittore Vicente Barra che ha affidato alla pittrice salernitana Olga Marciano la realizzazione delle preziose tele raffiguranti le Mulieres Salernitanae. Il prestigioso riconoscimento verrà assegnato a quanti con la loro arte e le loro professionalità, nel corso degli anni, hanno onorato e fatto conoscere Salerno la sua storia millenaria, in Italia e nel mondo. In questa IV edizione del premio “Mulieres Salernitanae” i vincitori selezionati dalla giuria saranno consegnati a : Chiara Natella, per la sezione “ Cultura e Territorio”, alla Compagnia Teatrale “Dialogo” per la sezione “ Teatro- Compagnia Teatrale”, a don Roberto Faccenda per la sezione “ Anima e cultura giovanile”, a Eduardo Scotti premio “ Alla carriera”, a Giacomo Pirozzi premio “Arte Fotografica”, a Luciana Mauro per la “Scrittura”, a Virna Prescenzo premio “Teatro – sezione Direzione Artistica”, a Patrizia Sessa premio “Giornalismo”, a Silvana Noschese il premio “Musica” e a Patrizia De Bartolomeis premio per “ Impegno Civile”.