III Premio Giornalistico “Nadia Toffa”: i genitori incontrano i giovani a Battipaglia e Serre

Il NOA direzione nazionale di Roma, ha indetto per il 20 e 21 dicembre 2022, il terzo premio giornalistico d’inchiesta Nadia Toffa su “ecologia ambiente e i danni provocati alla natura dalle ecomafie”, il premio istituito nel 2019, in memoria della giornalista d’inchiesta, affinché la memoria ed il lavoro profuso a tutela dell’ambiente dalla inviata delle Iene Nadia Toffa, che si è sempre distinta e battuta contro l’inquinamento ambientale e naturalistico di ogni genere in modo particolare dei reati ambientali commessi dai signori delle ecomafie, non divenissero un mero ricordo.

L'iniziativa

In virtù dell’attività giornalistica e l’impegno sociale diffuso al di la di ogni ideologia personale, con perseveranza e costanza volte al sociale, il NOA, affinché, rimanga sempre viva l’immagine e il ricordo nella memoria di chi anche solo televisivamente ha conosciuto la donna, la giornalista battagliera Nadia, che ha sempre messo in evidenza con le sue inchieste le malefatte dell’uomo, e anteposto la difesa dell’ambiente ad ogni altro bene umanitario, denunciando senza reticenze, anteponendo i nomi e cognomi di quanti con le loro indiscriminate condotte antigiuridiche hanno arrecato ed ahi noi, arrecano tutt’oggi danni all’ambiente, deturpando il patrimonio floro-faunistico, incentivando in tal senso il proliferarsi di malattie tumorali, aventi quale unico filo conduttore “l’inquinamento”. Vedasi le incidenze dovute al rione Tamburi nei pressi della ex Italsider di Taranto e nella Terra dei Fuochi in provincia di Caserta. Due dei principali centri dove Nadia concentrò le sue tante inchieste.

A comprova del forte legame instauratosi tra i signori Maurizio Toffa e Margherita Rebuffoni, con i vertici del NOA, in particolare nella persona del presidente Nazionale signor Antonino Petrillo, nei giorni 20 e 21 saranno presenti a Serre e Battipaglia, per un dialogo con i giovani, ai quali prospetteranno le regole affinché il domani per loro che oggi iniziano a muovere i primi passi verso il futuro, che ci auguriamo sia per loro futura classe dirigente un domani migliore, sia sotto l’aspetto legato alla la legalità, che va difesa ad ogni costo, sia sotto l’aspetto ambientale ed ecosostenibile, punti che a volte l’uomo non riesce a mantenere ben presenti, allontanando non solo lo sguardo da ciò che lo circonda, prestando interesse a cose che il più delle volte poi risultano essere frivole. Nell’occasione, la signora Margherita Rebuffoni, presenterà il suo ultimo lavoro letterario “Ti aspetterò tutta la vita” libro che segue i due precedenti già da tempo presenti ed in vendita nelle librerie “Fiorire d'inverno” e “Non fate i bravi se potete”.

PROGRAMMA:

SERRE 20.12.2022

Nell’ambito dello stesso premio, un altro baluardo della legalità Nino Melito Petrosino, pronipote del poliziotto italo americano, (Giuseppe Petrosino, meglio conosciuto negli annali della storia quale JOE, nato a Padula iL 30 agosto del 1860, ed assassinato dalla mafia, o meglio come allora chiamata “mano nera” a Palermo il 12 marzo 1909, pioniere nella lotta al crimine organizzato, ed avanguardista di tecniche della lotta al crimine, che ancora oggi vengono utilizzate dalle forze di polizia sia italiane che americane), incontrerà i giovani studenti di Serre, presso l’auditorium Marco Simoncelli, e si intratterrà con docenti, studenti ed alunni, con i quali discorrerà di Legalità e Giustizia, inoltre risponderà su domande relative alla vita personale e professionale di Joe Petrosino. Gli incontri con Nino Melito Petrosino, si articoleranno in due Step mattina e pomeriggio, attesa la complessità e l’importanza degli argomenti che verranno trattati.

SERRE 21.12.2022

I sigg. Toffa incontreranno autorità e studenti, dalle 9.00 alle 12, con i quali la mamma sig.ra Margherita Rebuffoni, parlerà del suo ultimo libro e di quanto Nadia ha fatto per l’ambiente.

BATTIPAGLIA 21.12.2022

Nel pomeriggio dalle 18 presso la sala conferenze Domenico Vicinanza del Palazzo di Città, alla presenza di autorità militari, civili e religiose, si terrà la consegna del Premio Giornalistico Nadia Toffa III Edizione, che verrà consegnato a 3 giornalisti distintisi per le loro attività a favore dell’ambiente dai coniugi Toffa; i giornalisti premiandi sono:

FRANCESCA GHIDINI giornalista televisiva d’inchiesta di Rai 3;

NUNZIO INGIUSTO giornalista ambientale e scrittore di FIRST ON LINE;

ALESSANDRO DI LAURENZIO fotoreporter e giornalista de “Il Mattino”.

Il premio gode del patrocinio Morale dei Comuni di Serre e Battipaglia