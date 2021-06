Tramonti: tutto pronto per il premio "Pietro Tagliaferro"

Tutto pronto a Tramonti per i primi due appuntamenti online del Premio artistico-culturale Città di Tramonti Pietro Tagliafierro. L'evento si aprirà con un viaggio nella poesia a cura di Bimed e proseguirù parlando di cinema con Antonio Falduto, assistente alla regia di Ettore Scola e Steno. E poi l'annuncio: per la sua XV edizione il premio vedrà la pubblicazione di un nuovo volume di poesie inedite di Pietro.

La manifestazione

La due giorni partirà il 3 giugno 2021 alle 18 con il webinar poesia inedita e in vernacolo a cura di Bimed, trasmesso in diretta sulla pagina facebook Premio Tagliafierro. Il presidente Bimed Andrea Iovino sarà guida lungo una serie di approfondimenti sul linguaggio poetico che non tralasceranno di mettere in luce i collegamenti con il nuovo mondo dei media. Si parte dalla poesia perché il primo appuntamento si accompagna all'annuncio: ci sarà un nuovo volume di poesie inedite di Pietro Tagliafierro. Il secondo libro emerge letteralmente da un cassetto dei ricordi, con le poesie che erano state custodite da un familiare che le ha messe a disposizione per la nuova pubblicazione.

Venerdì 4 giugno, invece, a partire dalle 18, ci sarà il webinar in diretta sulla pagina facebook Premio Tagliafierro incentrato sul cinema a cura dell'associazione 'O Globo Onlus, promotrice tra l'altro del Cort'O Globo film festival. Dopo i saluti istituzionali, si parlerà di cinema e corti assieme al presidente dell'associazione Andrea Recussi e il maestro Antonio Falduto. Assistente alla regia di Ettore Scola e Steno, regista e sceneggiatore, Falduto ha firmato in entrambi i ruoli numerosi lavori presentati in tutti i festival più prestigiosi europei. Ha lavorato per la Australian Film Corporation e per la China Film Group Corporation. E’ direttore dell’Associazione Controluce per la promozione del cinema italiano all'estero con il patrocinio del MIBACT, Ministero Beni e Attività Culturali.

Il programma degli eventi legati al Premio Tagliafierro, promosso dal Comune di Tramonti, Everlive Italia, con la direzione artistica di Rossano Giordano e co-finanziato dal POC Campania 2014-2020 Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e per la cultura. Programma regionale di eventi e iniziative promozionali continuerà venerdì 11 Giugno. Come da consuetudine ci sarà una tavola rotonda dal tema Suggestioni di Pensiero con il dibattito sul tema Radici moderato dal giornalista Pino Aprile. Ospiti Domenico Amatruda, sindaco di Tramonti, Andrea Ferraioli, presidente della Rete Sviluppo Turistico Costiera Amalfitana, il maestro pasticciere Sal De Riso, presidente dell'Accademia Maestri Pasticcieri Italiani, lo scrittore Diego De Silva, il docente universitario Paolo Romano.

Domenica 13/06 Sal da Vinci in concerto sui canali social, in differita dal suggestivo Chiostro del Convento di San Francesco. Mercoledì 16 ore 20.00 l'appuntamento è con “Suggestioni Visive” dal territorio di Tramonti, con la messa in onda su social di un corto dedicato alla cittadina che sarà girato nei giorni del premio. Sabato 26 giugno ci sarà poi l'evento che va al cuore del premio: la cerimonia di premiazione in diretta social dal palazzo municipale. Gli ospiti saranno Monica Sarnelli, raffinata interprete della canzone napoletana la cui voce intona la sigla di Un Posto Al Sole, serie nella quale recita l'ospite maschile della serata: Giuseppe Pisacane, originario del territorio. Modera il giornalista Alfonso Bottone.

Come partecipare

La partecipazione al Premio Città di Tramonti Pietro Tagliafierro è gratuita, le iscrizioni si chiuderanno il 12 giugno. Si rivolge ad artisti, poeti e scrittori italiani professionisti ed amatoriali, e si compone di quattro categorie nelle quali al primo classificato andrà un premio in gettoni d'oro.

I Categoria artisti italiani di livello professionistico:

Sez. A – POESIA: Poesia Inedita in lingua italiana, poesia in vernacolo, dialetto napoletano;

Sez. B – ARTE E CINEMA: pittura, scultura e ceramica, cortometraggio.



II Categoria: artisti italiani di livello amatoriale:

Sez. A – POESIA: poesia inedita in lingua italiana, poesia in vernacolo, dialetto napoletano;

Sez. B – ARTE E CINEMA: pittura, scultura e ceramica, cortometraggio.



III Categoria: scuole primarie e secondarie di primo grado

Sez. A – LETTERATURA: narrativa inedita, poesia inedita;

Sez. B – ARTE E CINEMA: pittura, cortometraggio.



IV Categoria: scuole secondarie di secondo grado

Sez. A – LETTERATURA: narrativa inedita, poesia inedita;

Sez. B – ARTE E CINEMA: pittura, cortometraggio.

Tutte le opere, di tutte le categorie e di tutte le sezioni, dovranno pervenire presso il Comune di Tramonti – Piazza Treviso 84010 Tramonti (SA) entro il 12 giugno 2021, a mano presso gli uffici reception, via mail all'indirizzo segreteria@comune.tramonti.sa.it o via PEC all’indirizzo protocollo.tramonti@asmepec.it

Il Premio

L'idea di istituire questo premio, che nel 2021 è alla sua XV edizione, è nata dai ragazzi del Servizio Informagiovani, ispirata dalla vicenda di un loro coetaneo disabile volato in cielo in giovanissima età, che amava scrivere poesie: Pietro Tagliafierro. L'esempio del giovane Pietro, che nella poesia aveva trovato la via per superare le difficoltà della sua vita, continua a dimostrare anno dopo anno, grazie a quest'evento, che la via dell'arte non è preclusa a nessuno. Valori che il Comune ha sposato promuovendo il premio ogni anno.

Come tutti gli anni, in occasione della cerimonia conclusiva, il Comune di Tramonti ospiterà autorità, artisti, giornalisti e scrittori. Negli scorsi anni la Cerimonia di Premiazione è stata omaggiata da personaggi del mondo sportivo e dello spettacolo tra i quali Maurizio De Giovanni, Giampiero Mughini, Maria Concetta Mattei, Vladimir Luxuria, Adriana Pannitteri, Davide Ballardini, Roberto Breda, Sebastiano Somma, Mauro Mazza, Marco Travaglio, Gigi Marzullo, Enrico Varriale, Barbara Di Palma, Mauro Della Porta Raffo, Memo Remigi, Christiana Ruggeri, Luca Abete, Delio Rossi, Stelvio Cipriani, Pippo Pelo, Gianfranco Coppola, Alfonso De Nicola, Massimo Taibi, Enzo Fischetti e maestri d'arte come Mario Carotenuto e Massimo Sansavini.