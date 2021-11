Presentazione del libro didattico "Filosofando con i bambini pe runa critica della ragion pura"

“Filosofando coni bambini per una critica della ragion puerile” è un libro che documenta un percorso didattico di filosofia con e per bambini ispirato agli studi dell’Università di Perugia, che da decenni si occupa di ricerche su campo, entrando nelle scuole e aprendo le aule dell’Ateneo, ma soprattutto finalizzato ad un progetto comune con la docente recentemente scomparsa, studiosa e formatrice didattica , Elisabetta Sabatino.

Un modo diverso di “fare” scuola per quella che Elisabetta Sabatino detta Betty, nel libro “Una felicità del pensare” definisce una reale metodologia didattica.

Molte sono le esperienze nazionali che attraverso associazioni, sperimentazioni e soprattutto la metodologia della ricerca – azione, hanno appassionato studiosi , altri atenei universitari, scuole e docenti in questo viaggio filosofico.

Hanno partecipato alla realizzazione del libro due classi del Liceo Statale “Alfano I” di Salerno, indirizzo Scienze Umane, con l’intento di studiare, conoscere e sperimentare un atteggiamento del pensiero libero con la “LA FILOSOFIA”, utilizzando un lessico che, pur rispettoso dei significati del linguaggio specialistico, potesse invece diventare familiare , provando a farlo con alunni più piccoli, delle scuola primaria.

Per Betty la Filosofia è stata “ meraviglia, come educazione creativa ad andare oltre l’ovvio” e così, sulla scia del suo insegnamento si è immaginato, pensato che fosse proprio necessario educare a riflettere , a progettare con gli studenti e contemporaneamente con i bambini.

La scuola primaria del plesso “Mercatello” dell’I.C. “ Rita levi Montalcini” durante l’a. s. 2017/18 ha risposto immediatamente alla richiesta di ospitalità e in pochissimi giorni, con gli studenti, è stato possibile iniziare questo percorso di ricerca-azione, in gruppi di lavoro e di studio. Dagli obiettivi didattici, alle finalità del percorso, essendo una sperimentazione di ex Alternanza Scuola Lavoro, oggi PCTO ( Percorso delle Competenze Trasversali per l’Orientamento), in ambito formativo, educativo e didattico. Nell’anno scolastico 2018/19 anche il Plesso scolastico di Arbostella dello stesso Istituto è stato coinvolto unitamente al IV Circolo Didattico di Salerno scuola primaria “M.Mari” e la scuola primaria che sperimenta il progetto “Senza Zaino “ di Giffoni valle Piana (SA).

Nel libro sono contenuti il progetto realizzato nelle quattro scuole primarie coinvolte, i testi dei bambini, degli studenti, dei docenti e dei dirigenti delle scuole partecipanti con disegni, fotografie, dialoghi socratici, realizzati anche in performance teatrali, mostre artistiche, video. Concetti come libertà, giustizia, coraggio, vita, morte, bene e male sono diventati il filo conduttore delle storie inventate e reali, delle dispute, dei dipinti e dei cartelloni preparati per una piccola Mostra. Le narrazioni, i colori, i ragionamenti, le idee, hanno preso corpo in una scuola che si è ritrovata a pensare, grazie a i più piccoli e ai più giovani , in una connessione condivisa e partecipata, quella dell’anima.

Il testo realizzato durante questo periodo di chiusure e riaperture, tra limiti e tempi dilatati, sospesi, è un documento utile a chi vorrà proseguire il viaggio dentro e con la filosofia “ filosofando…” appunto per pensare e immaginare un mondo migliore. Il libro sarà presentato il 15 novembre alle ore 17,00 presso la Biblioteca scolastica ”Felice Tommasone” del Liceo “Alfano I” di Salerno durante l’Openday degli indirizzi Scienze Umane ed Economico-Sociale del Liceo.