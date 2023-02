Presentazione di Estempo3Gabriella il 3 libro della scrittrice Gabriella Naddeo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Giovedi’ 16 Febbraio alle ore 18,30 c/o il Comune di Pellezzano ci sarà la presentazione del 3 libro di Gabriella Naddeo , Estempo3Gabriella Sfogliami – Spogliami. Dialogherà con l’autrice la poetessa Elvira Venosi, interverranno il Dr. Francesco Morra sindaco di Pellezzano e delegato alla cultura della provincia di Salerno, il Dr. Andrea Marino Assessore alla cultura di Pellezzano e il maestro Francesco Galdo creativo della pubblicità e curatore della rubrica “Mostrarti”.

Il 29 novembre 2022 è nato Estempo3Gabriella: Sfogliami - Spogliami.

Il mio viaggio continua, il mio amore per la scrittura prosegue nella realizzazione grafica del senso che la vita ha acquisito per me in questi due anni. La quotidianità del vivere, del viversi è straordinaria nella sua ordinarietà.

Ogni giorno merita di essere vissuto con entusiasmo ed intensità. Così è nato l’ estempocalendario che vi lascia in consegna ogni giorno: sensazioni, percezioni, prosa del poi che spera , estempo.

Lo sfoglio della pagina, sfoglia la mia anima che si esprime senza remore. Una lettura dinamica, sintetica ma che arriva nel profondo: “E giunta al fin della riserva io tocco”, perché tutto ciò che accade, pervade, invade non decade e puo’ prendere tante strade.

Un libro che è un’evoluzione, una commistione tra : Frammenti di pensiero ed Emozioni nonostante tutto.

La metamorfosi prosegue: colibrì, cigno, farfalla. Riproporsi continuamente perché la felicità non si pretende, non attende , tende, ti distende. “IO QUANDO SCRIVO, VIVO”