“La strategia dell’ambasciatore”: la presentazione del libro di Ida Paradiso alla Cantina Verace

Si terrà a Salerno, martedì 9 aprile alle 19.00, presso Cantina Verace, in via Antonio Maria De Luca 4, la presentazione del nuovo libro di Ida Paradiso dal titolo “La Strategia dell’Ambasciatore - Marketing (efficace) per il Made in Italy all’Estero”, edizioni Food Marketing Papers.

L’evento si inserisce nel ciclo di presentazioni organizzate nell’ambito del format, curato dalla giornalista Barbara Cangiano e pensato da Cantina Verace, denominato Cantina&Cultura, per unire cultura ed enogastronomia per la valorizzazione del nostro territorio. A dialogare con l’autrice, sarà Valentina Tafuri, giornalista contributor di varie testate, tra cui Largo Consumo, Millionaire e www.innovationhero.it .



In questo 2024, designato “Anno del turismo delle radici”, l’autrice delinea una vera e propria strategia di marketing per la promozione delle eccellenze enogastronomiche italiane all’ estero attraverso ilcoinvolgimento dei tanti italiani che, in occasione delle vacanze, tornano nei territori di origine rinsaldando rapporti e riscoprendo sapori. Come trasformare questo immenso patrimonio di passione ed entusiasmo in uno strumento di crescita e sviluppo?

“La Strategia dell’Ambasciatore”, delinea un vero e proprio metodo, spiegando con esempi concreti e casi pratici, come attuare questo specifico marketing immaginato e strutturato proprio per capitalizzare un bacino enorme di persone con una rilevante capacità di spesa ed una grande potenzialità di influenzare i consumi anche nel paese d’adozione. Proprio nell’anno del turismo di ritorno, questo libro, senza pesanti tecnicismi, anzi con linguaggio chiaro, si rivolge sia agli italiani che vivono all’estero ed hanno voglia di farsi ambasciatori del meglio del Made in Italy, sia agli operatori di food marketing, che potranno trovarvi spunti interessanti per la promozione dei propri prodotti.

Il libro contiene anche un esperimento di uso dell'AI generativa, che ne fa la prima pubblicazione di settore realizzata con il contributo dell’Intelligenza Artificiale.



Ida Paradiso: Food Strategy & Marketing Expert,Food & Travel Writer, Podcaster, Speaker Radiofonica, Curiosa della Vita, Ida Paradiso è una dei maggiori esperti di Food Marketing e Strategia per la promozione del Made in Italy.

Da oltre vent'anni è consulente di aziende agroalimentari e turistiche per la valorizzazione del Food&Wine di eccellenza e per il Turismo enogastronomico.

Formatrice e docente, scrive di food su periodici di settore ed ha all’attivo diverse pubblicazioni.

Nel 2021 ha pubblicato Food Marketing. 2.0 – vendere il Made in Italy nell’era digitale,aggiornamento del precedente volume Food Marketing. Strategie e strumenti per il Made in Italy, con un’integrazione sull’evoluzione digitale e l’approccio sempre più phygital del settore.