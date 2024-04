“Il Regno Animale”, la presentazione del primo romanzo di Alfonso Tramontano Guerritore

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

In uscita il 29 aprile per Edizioni dell'Ippogrifo, "Il Regno animale" è il romanzo d'esordio di Alfonso Tramontano Guerritore. Totò e Nina sono i fantasmi di un sentimento perduto, simile a un castello o a un silenzio. Il ragazzo è a capo di una banda di strada, Nina regge le sorti del night “Butterfly”.Entrambi sono creature legate alla natura, predestinate: uno comanda il rione degli Scavi, terra di malavita dalle mura antiche, l’altra regna nella Baia popolata dagli africani. I due si perdono e si ritrovano nel tempo, fin quando Totò va in carcere e Nina lo tradisce per Luis, uno del clan che da fratello gli diventa nemico, fino allo scontro finale.

La vendetta si consuma in un luogo altro, privo di tempo, oltre l’amore, nel mistero del Regno animale. «Per superare i fatti, entrare nel sangue delle cose, guardare dentro gli uomini. I protagonisti sono malavitosi, ma funzionano come tutti gli uomini. Hanno un senso più grande. Un senso di natura. Da qui, il Regno animale».

LE PRESENTAZIONI

Già due le presenzazioni in programma per "Il Regno animale". La prima lunedì 29 aprile alle ore 20:00, presso la chiesa dell'Addolorata di Pagani (SA), nell'ambito

di Ritratti di Lettura con Nunzia Gargano, giornalista e ideatrice del Premio Ritratti di Territorio. La seconda si terrà al Salone del Libro di Torino, venerdì 10 maggio alle ore 12:30 presso lo stand della Regione Campania, alla presenza dello scrittore Raffaele Riccio e della giornalista Nunzia Gargano.

ALFONSO TRAMONTANO GUERRITORE

Nasce a Nocera Inferiore il 29 dicembre del 1978, vive a Pagani in provincia di Salerno. Autore di versi, racconti e sceneggiature, giornalista professionista scrive di cronaca nera e giudiziaria dal 2004. Dal 2012 lavora come autore e attore con la compagnia indipendente Teatro Grimaldello. Autore e conduttore radiofonico, ha ideato e condotto il programma di audioracconti pop Caravelle per l’Università di Salerno nel 2015 e la trasmissione radiofonica di cinema e letteratura Le parole

sono importanti per Radio Vostock nel 2017-2018. Ha scritto racconti e poesie pubblicati su quotidiani, riviste e testate web. Nel 2019 ha vinto il premio nazionale di poesia “Beppe Salvia”, con la pubblicazione della raccolta di versi "Gli stati dell’acqua". Nel 2019 ha curato i dialoghi per il cortometraggio "Stranded", per la regia di Gino Vitolo, e ha scritto la sceneggiatura per il cortometraggio "Tonino", sulla vita della vittima innocente di camorra Antonio

Esposito Ferraioli. La raccolta di racconti “I fetenti” ha ottenuto la menzione al premio Calvino 2020.

Cura il blog di scritture www.squagliasole.it.