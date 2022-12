Presentazione libro Salernitana: all’Hub Formamentis arrivano Colatuono, Mendicino e Pisano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Ripercorrere le fasi salienti della storia recente della Salernitana, dal fallimento fino alla vittoria all'Olimpico con la Lazio, ma

soprattutto far capire quanto la passione per la squadra di calcio sia insita nel cuore di tutti i salernitani. Una vera e propria tavola

rotonda alla quale prenderanno parte l'ex attaccante della Salernitana Ettore Mendicino, il responsabile del settore giovanile Stefano

Colantuono, gli esponenti della tifoseria granata e una serie di professionisti che operano nel sociale.

Nasce così il convegno dedicato al libro ufficialmente patrocinato della U.S. Salernitana 1919, “Macte Animo, Qui si fa la storia”, edito da "Saggese Editori" e premiato nel corso del Gran Galà del Calcio italiano.

Domani pomeriggio, alle ore 17, ci si ritroverà presso l'Hub Formamentis di Pontecagnano (SA) in Via Leonardo Da Vinci, 17 A, 84098 Pontecagnano Faiano, per un'ora di emozioni a tinte granata, un tuffo nel passato con uno sguardo al futuro e un dibattito fatto di aneddoti, storie personali e ricordo di chi ci ha lasciato troppo presto.

Il libro, che ha riscosso ottimo successo, ha anche finalità benefiche, e parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza all'associazione

"Angela Serra" che si occupa di malati oncologici. Lo staff, la casa editrice e l'autore, dopo settimane di lavoro ininterrotto, ringraziano pubblicamente l'organizzatore Donato Alfani, gli organi di informazione locali e nazionali che hanno dato spazio o che interverranno domani, gli amici e colleghi Antonio Longobardi e Gianni Novella (al quale rivolgiamo un affettuoso e fraterno abbraccio)

e le tante persone che hanno già garantito la propria presenza.