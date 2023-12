Tanta curiosità per il Presepe del Ciliegio, la piccola Betlemme di Baronissi

Boom di presenze, venerdì, per il taglio del nastro del Presepe del Ciliegio, la piccola Betlemme nel cuore di Baronissi. Alla presenza del sindaco Gianfranco Valiante, la serata inaugurale è stata animata dall'orchestra delle classi musicali dell'istituto “Autonomia 82” e dai Cori Junior, Musica In, Team Chorus e Insieme per Caso. Prezioso il supporto dell'associazione Il Punto che ha animato con i suoi elfi la Casa di Babbo Natale e del il nucleo comunale di Protezione civile che ha curato la sicurezza. Sono quasi trecento le statue in abiti d’epoca che compongono le suggestive scene del Presepe, realizzate grazie al lavoro instancabile di tanti volontari e degli studenti della città, a cura delle associazioni Pro Loco Baronissi, Progetto Sud, Madre Terra, Due dei Principati, Un Cuore a cavallo e dell'artista Raffaele Iannone. Il presepe sarà visitabile tutti i giorni fino al 14 gennaio, tra eventi, laboratori e spettacoli. “Sarà un'edizione ancora più ricca e particolare – ha annunciato il sindaco Valiante – il Presepe del Ciliegio è un attrattore unico che ogni anno richiama migliaia di visitatori, grazie anche ad un calendario di eventi che si arricchisce di nuovi appuntamenti all'insegna della musica, della creatività, del divertimento e della tradizione”.

Domenica 10 dicembre, alle ore 10, Fiabastrocche nel Villaggio di Babbo Natale a cura di Maria Pia Busiello e l'associazione Un cuore a cavallo. L’evento è gemellato con “Betlemme a Talacchio”, il presepe di stoffa ideato e realizzato dagli abitanti del comune marchigiano di Vallefoglia. Il progetto si è arricchito di un accordo di collaborazione sottoscritto dai sindaci delle due città per la realizzazione di attività congiunte di promozione e lo scambio di esperienze.