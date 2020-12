La magia della tradizione: visita virtuale al presepe di Carotenuto

Erchemperto Servizi per i Beni culturali, La bottega San Lazzaro e il Duomo Trekking organizzano venerdì 18 dicembre, alle ore 18, la visita virtuale al presepe del maestro Mario Carotenuto, un pezzo di storia, arte, cultura e tradizione nel cuore di Salerno.

I dettagli

Il presepe è in restauro e le guide mostreranno il primo step dei lavori ma anche il museo del presepe dedicato all'indimenticato Peppe Natella. In questo anno così particolare, sarà un modo oroginale per radunarsi e scambiarsi gli auguri natalizi attraverso il web. Ecco il link per seguire l'evento: https://www.facebook.com/Erchemperto-Servizi-per-i-Beni-Culturali-245895112258274/