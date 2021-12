Arte e fede: Fisciano ospita il presepe monumentale della misericordia

Domenica 12 dicembre, alle ore 12, in Piazza Gaetano Sessa a Fisciano, sarà inaugurato il presepe della misericordia, alla presenza delle autorità religiose, civili e militari.

La storia

Il monumentale ed artistico presepe, unico al mondo, già allestito in Piazza San Pietro in Vaticano nel Natale 2017 e benedetto da Papa Francesco, per benevolenza del Padre Abate Riccardo Luca Guariglia OSB, Abate Ordinario di Montevergine, sarà nella comunità parrocchiale di San Pietro apostolo e Spirito Santo, a Fiaciano, per tutto il periodo delle festività natalizie.