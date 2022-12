Sant'Anna al Porto: riapre il presepe artistico, al via anche i mercatini

Riapre il presepe artistico della chiesa di S. Anna al Porto a Salerno, realizzato grazie alla collaborazione tra la Confraternita della Chiesa di S. Anna al Porto e l'associazione "Terravecchia Arte presepiale" di Sarno. L'opera è stata perfezionata con altri dettagli e scene per trasmettere al visitatore l'emozione del Natale e soprattutto per far capire l'importanza della tradizione presepiale.

Il presepe è accompagnato anche da una mostra fotografica curata dal fotografo Luigi Napoli e, quest'anno, dai mercatini di Natale che si svolgeranno all'interno dell'area. Le offerte dei visitatori verranno destinate al lavori di ristrutturazione della chiesa di S. Anna.

Le informazioni

Il presepe e mostra fotografica sono visitabili di venerdì, sabato e domenica, dal 3 dicembre all'8 gennaio, dalle ore 18:30 alle 21:30. I mercatini di Natale inizieranno, invece, l'8 dicembre e incuriosiranno il pubblico fino al 23 dicembre, dalle ore 18:30 alle 21:30 di venerdì, sabato e domenica.