Il presepe virtuale e il contest fotografico: al via il progetto "Illuminiamo Angri"

"Illuminiamo Angri" è la nuova iniziativa che prende forma nell'Agro, dopo il progetto pilota lanciato a Salerno da Pippo Pelo. Promossa dall'Unpli, Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia, e anche dalla Pro Loco di Angri, "l'idea - scrivono gli organmizzatori - serve a dare luce al paese nel periodo natalizio".

I dettagli



Ha lo scopo sociale di rappresentare un motivo di speranza e di fiducia con cui guardare al futuro di Angri e del mondo intero, in uno dei periodi più bui di sempre, in vista delle festività natalizie. Viene chiesto a tutti i cittadini di Angri di addobbare con il minimo sforzo i balconi delle proprie abitazioni con le classiche luminarie natalizie. Collaterale al progetto "IlluminiAmo Angri" la Pro Loco, quindi, lancia “IlluminiAmo Angri”- Primo contest fotografico dedicato agli scatti che hanno come tema le luci, gli addobbi e le atmosfere di Natale in tempo

di Covid. Le foto partecipanti, inviate entro le ore 12 del 27 dicembre 2020 alla mail prolocoangri.sa@gmail.com, parteciperanno a un concorso che decreterà gli scatti più belli. Ci saranno il premio giuria tecnica e il premio giuria popolare. Le sorprese non sono finite. "La tradizione continua... scatta le foto al tuo Presepe" è un contest che si svolge in modalità virtuale. Le foto pervenute parteciperanno a un concorso e la giuria valuterà le opere più meritevoli a cui andranno premi e attestati di partecipazione.