Primo Maggio, tante iniziative al centro equestre “Horseland Ranch”

Nel giorno del 1 Maggio, il centro equestre Horseland Ranch, organizza una mattinata alla scoperta della vita in fattoria. Un invito a stare fuori, a gioire della natura e a godere dei benefici che il contatto diretto con gli animali apporta a grandi e piccoli. Non mancheranno la meraviglia, l'apprendimento e tanto divertimento.Un vero esempio di outdoor education. "Cavalchiamo nuovi orizzonti educativi..e non solo" è il simpatico appello degli organizzatori.