Ducati, tarì e taverne: ritorna a Teggiano "Alla tavola della principessa Costanza"

Dall'11 al 13 agosto ritorna a Teggiano "Alla tavola della principessa Costanza", il banchetto medievale e il tradizionale corteo di rievocazione storica.

Il ricordo

Nel 1480 Antonello Sanseverino, Principe di Salerno e Signore di Diano, sposò Costanza, figlia di Federico da Montefeltro, il grande Duca di Urbino. Dopo le nozze, i Principi si recarono in visita a Diano (l’odierna Teggiano), dove per l’occasione l’intero feudo organizzò grandiosi festeggiamenti in loro onore.

Il centro storico

Tutta la comunità di Teggiano riporterà indietro lo spettatore di oltre 500 anni. Percorrendo le antiche stradine, ci si imbatte in fedeli ricostruzioni di ambientazioni e vecchi mestieri che fanno da contorno al centro storico cittadino, uno scrigno d’arte con chiese, antichi palazzi, musei e opere d’arte. Ci saranno limitazione al corteo storico: il comitato organizzatore ha pubblicato il regolamento di partecipazione. Atmosfera di festa con sbandieratori e trombonieri, musiche antiche di menestrelli e musici, poi saltimbanchi e giocolieri. E ancora il Banco di Cambio con gli antichi Coronati, Ducati, Tarì e Tornesi, e le taverne con le gustosissime pietanze medievali.

L'annuncio



L’amatissima kermesse rientra di diritto sul podio dell’estate salernitana ed è organizzata dalla Pro Loco Teggiano. A dare la notizia, attesissima dai tantissimi fans della manifestazione, è il presidente Biagio Matera. "Sono lieto di poter ufficializzare il ritorno de Alla Tavola della Principessa Costanza. Negli ultimi due anni la nostra manifestazione è rimasta nei cuori di tutti, nonostante la sua sospensione causata dalla pandemia. Il via libera alla ventisettesima edizione è stato deciso dal CDA della Pro Loco Teggiano, rinnovato attraverso le elezioni svoltesi nel mese di maggio”. Quest’anno ovviamente, relativamente ad alcuni aspetti della kermesse, sarà necessario procedere con cautela. “Non possiamo dimenticare - conferma Biagio Matera - che la pandemia ancora esiste, anche se in questo momento appare sotto controllo e ci consente una certa tranquillità. Per questo motivo abbiamo pubblicato dei criteri che riteniamo essenziali. Ci saranno delle limitazioni nello svolgimento della festa, e alcune riguarderanno il nostro Corteo, che è stato sempre molto imponente, caratterizzato da grande partecipazione. Tutto molto bello, ma nell’attuale congiuntura sanitaria potrebbe creare qualche problema, anche perché siamo ancora a giugno e non sappiamo come si evolverà nelle prossime settimane la situazione pandemica. Per questi motivi abbiamo pubblicato sui nostri canali social i criteri che andranno a regolare la presenza di chi parteciperà al corteo, con l’indicazione delle priorità che saranno seguite. La nostra speranza è che di qui ad agosto la situazione pandemica migliori ancora, ma al momento non possiamo esserne certi e quindi la prudenza è necessaria”.