Zona gialla, riaprono i Musei provinciali e la mostra “A Sud del Barocco”

Il presidente della Provincia Strianese: "Sono convinto che il nostro patrimonio culturale ci guiderà in questo complesso momento di ripartenza. Siamo una provincia che vive di turismo e la promozione dei nostri territori, dei nostri beni culturali, sono un volano fondamentale per la ripresa"

La Provincia di Salerno riapre al pubblico i propri musei provinciali a cui sarà possibile accedere regolarmente durante la settimana negli orari e giorni abituali, ad eccezione del Museo della Lucania Occidentale di Padula che invece riapre dal 29 aprile. Questo museo infatti è collegato alla Certosa di San Lorenzo di pertinenza della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino che per ora ne dispone la chiusura fino a tale data.

Il commento

“Riapriamo alla cultura - afferma il presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese - e vi aspettiamo nei nostri Musei e nelle nostre Biblioteche con il consueto spirito di collaborazione. Sono convinto che il nostro patrimonio culturale ci guiderà in questo complesso momento di ripartenza. Siamo una provincia che vive di turismo e la promozione dei nostri territori, dei nostri beni culturali, sono un volano fondamentale per la ripresa. Ma è necessario rispettare la normativa anti Covid con responsabilità e attenzione. Infine, in merito alla mostra “A sud del Barocco” attualmente in corso presso la nostra Pinacoteca provinciale, contiamo di prolungarne la durata. Rimarrà aperta durante il mese di maggio e al più presto verrà comunicata una nuova data di chiusura.”

Le altre informazioni

Vengono confermati anche i servizi al pubblico delle Biblioteche Provinciali; mentre l’accesso al pubblico dei musei provinciali e delle mostre, nei giorni di sabato, domenica ed eventuali giorni festivi di apertura straordinaria, sarà consentita solo su prenotazione nei giorni di sabato, domenica e festivi”.