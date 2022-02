S & G collective: musica jazz al Moro di Cava de' Tirreni

Un ricco percorso rivisitato in chiave jazz che illumina opere e vite di cantanti, autori, compositori e direttori d’orchestra, che hanno entusiasmato milioni di appassionati della grande musica. E’ un concerto che conferma la qualità un ricco repertorio quello in programma venerdì 11 febbraio alle ore 22 nelle sale del Pub Il Moro di Cava de’ Tirreni con la formazione “S. & G. COLLECTIVE”.

La programmazione

Il progetto, che sarà presentato nel live nel locale del Borgo Scacciaventi, nasce con l'obiettivo di coniugare il bel cantautorato italiano con uno stile di musica più attuale e fresco che sappia proporre sonorità moderne su un ritmo più allegro riconducibile al Nu Jazz e alla Bossa Nova. Grandi temi di autori quali Bruno Martino, Mina, Baglioni, Pino Daniele, Battisti e tanti altri, ben impressi nella memoria storica di giovani e meno giovani, saranno riproposti in versione Smooth Jazz con arrangiamenti originali del Maestro Stefano Giuliano il quale, saprà rendere le versioni dei brani personali e diverse, grazie ad una scrittura ricca e variegata, che, accanto all' esposizione tematica, lascerà ampio spazio ad improvvisazioni solistiche e speciali di strumento a fiato. Il Progetto “S. & G. COLLECTIVE” prevede la Direzione artistica della sassofonista salernitana Giusi Di Giuseppe, musicista versatile, che da anni svolge attività musicale nei maggiori e più importanti club campani, profonda conoscitrice della Pop Music di qualità ed attenta osservatrice di gusti e tendenze del pubblico del "by night”. Sul palco con i sassofonisti Stefano Giuliano e Giusi Di Giuseppe ci sarà Walter Ricci (voce), Antonio Baldino (Tromba), Marco De Gennaro (Piano), Vincenzo Nigro (Basso) e Stefano De Rosa (Batteria).

Info utili

Ricca la scaletta della serata che si apre con il pezzo di Eduardo De Crescenzo “Metropolitana”. Il repertorio toccherà poi i brani di Lucio Battisti “Perché non sei una mela”, “Il Monolocale”, “Neanche un minuto di solo amore”, “Ancora tu”, segue poi “Mille giorni di te e di me” di Claudio Baglioni, i brani d’autore di Walter Ricci “Del Resto” e “Sophie” per poi concludere con una delle più belle musiche di Ennio Morricone “Metti una sera a cena”. Il concerto, venerdì 11 febbraio con inizio alle ore 22.00, si terrà nel pieno rispetto della normativa anti Covid-19 con prenotazione obbligatoria per gli spettatori. Nella sala concerti e nelle sale interne, si accede solo ed esclusivamente con super Green Pass, con obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2. Sala concerti completamente rinnovata #CovidFree con posti a sedere preassegnati e distanziati. Prenotazione obbligatoria: 0894456352, 3403939561. WhatsApp: 3899688834