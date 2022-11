Marco Zurzolo e i new Showman live al Moro di Cava

Prezzo non disponibile

La musica sempre protagonista al Pub "Il Moro" di Cava de' Tirreni. Ad esibirsi, nell'ambito della rassegna MoroInJazz, il sassofonista e compositore partenopeo Marco Zurzolo, che suonerà con i New Showman.

Lo show

L'ultimo progetto di Zurzolo è nato fra le aule del Conservatorio di Salerno dove il Maestro Zurzolo insegna e tra i suoi studenti di Musica di Insieme. Da questo connubio ha preso vita la volontà di reinterpretare alcuni brani dei fantasmagorici Showman e del suo leader il mitico Mario Musella, indubbiamente una delle migliori voci del panorama italiano degli anni '70. Una scaletta marcatamente "rhythm & blues", quella che sarà proposta da Zurzolo e dalla sua band, dovuta all'ascendenza nordamericana di Musella & soci, con le rielaborazioni in chiave moderna di pezzi ormai classici come Non si può leggere nel cuore e Un'ora sola ti vorrei.