Maschera e racconti: Pulcinella-narratore torna a Paestum

Pulcinella torna al Museo di Paestum con visite guidate animate, dopo lo stop imposto dalla chiusura dei luoghi della cultura da novembre a metà gennaio scorso.

I dettagli

La famosa maschera napoletana è pronta ad accogliere grandi e piccini ogni venerdì, in tre appuntamenti pomeridiani, per raccontare con simpatia e ironia la storia in rima dell’antica città di Poseidonia-Paestum. L'iniziativa “Pulcinella racconta Paestum” – Visite guidate a Paestum, si terrà ogni venerdì alle ore 16:30, 17:30 e 18:30. E' inclusa nel biglietto di accesso al sito, nell’abbonamento annuale Paestum&Velia e nella card Adotta un blocco. Le visite si terranno nel rispetto delle norme anti Covid-19 per un numero massimo di 10 persone per gruppo. Tenuto conto degli ingressi contingentati nel museo, si consiglia la prenotazione al seguente indirizzo di posta elettronica: papaeve.promozione@beniculturali.it o al numero 0828811023