"Pummarola "di mezza estate: dalla storia dei maccaroni alla preparazione della pasta, l'evento

Tutto pronto per una "Pummarola "di mezza estate, lo spettacolo- laboratorio previsto per le ore 19:15 dell'8 luglio: dopo il racconto della nascita dei "maccaroni" a cura di Flavia D'Aiello, la cuciniera vegana Cristina De Vita condurrà gli ospiti alla scoperta dei grani antichi e della preparazione della pasta.

L'appuntamento è per giovedì presso l'associazione A.R.A di via lungomare Colombo 112/bis Salerno. Per info e prenotazioni: 340 248 6196 - 3292075150